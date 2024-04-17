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Политика 17 апреля 2024 13:55

Песков: Российских миротворцев начали выводить из Карабаха

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российских миротворцев начали выводить из Карабаха. Ранее заметка о выводе была опубликована СМИ Азербайджана.

«Да, это действительно так», — ответил Песков ТАСС, когда его попросили прокомментировать информацию.

Накануне азербайджанские СМИ поделились видеороликом, на котором колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана. Об этом сообщили в Sputnik Армения, напомнив, что ранее миротворцы свернули пост у монастыря Дадиванк (Кельбаджарский район). С 15 апреля, по данным издания, он находится под охраной азербайджанской полиции.

#Дмитрий Песков #Россия #нагорный карабах
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