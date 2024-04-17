Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Российских миротворцев начали выводить из Карабаха
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российских миротворцев начали выводить из Карабаха. Ранее заметка о выводе была опубликована СМИ Азербайджана.
«Да, это действительно так», — ответил Песков ТАСС, когда его попросили прокомментировать информацию.
Накануне азербайджанские СМИ поделились видеороликом, на котором колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана. Об этом сообщили в Sputnik Армения, напомнив, что ранее миротворцы свернули пост у монастыря Дадиванк (Кельбаджарский район). С 15 апреля, по данным издания, он находится под охраной азербайджанской полиции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»