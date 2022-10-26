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Политика
26 октября 2022  14:10

Песков рассказал, почему Путин не поздравил нового Премьер-министра Британии

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Президент России Владимир Путин не поздравил нового британского Премьер-министра Риши Сунака с вступлением в должность из-за недружественных действий Лондона по отношению к Москве. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, экс-глава Минфина Риши Сунак 24 октября стал Премьер-министром Великобритании после отставки Лиз Трасс.

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#Дмитрий Песков #Владимир Путин #политика
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