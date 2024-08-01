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Политика 1 августа 2024 12:53

Песков рассказал, планирует ли Путин уйти в отпуск в августе

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В августе у Президента России Владимира Путина напряженный рутинный рабочий график, на сегодня времени для возможного отпуска не предвидится. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматриваются. Там всё время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков отметил, что всё публичное – только верхушка айсберга, «основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего», Путин выполняет обязанности Президента, Верховного главнокомандующего, взаимодействует с Правительством по экономическим делам.

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#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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