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Песков рассказал, планирует ли Путин уйти в отпуск в августе
В августе у Президента России Владимира Путина напряженный рутинный рабочий график, на сегодня времени для возможного отпуска не предвидится. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматриваются. Там всё время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков отметил, что всё публичное – только верхушка айсберга, «основная работа ведется ежесуточно, без выходных, без всего», Путин выполняет обязанности Президента, Верховного главнокомандующего, взаимодействует с Правительством по экономическим делам.
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