Песков рассказал, объявят ли локдаун в России на фоне распространения омикрон-штамма

Пока никто не может сказать, будет ли объявлен локдаун на фоне новой волны коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что нагрузка на систему здравоохранения при «омикроне» может быть ниже, чем при других штаммах, однако необходим задел прочности.

На фоне надвигающейся волны люди могут помочь себе и своим близким, вакцинировавшись от коронавируса.

«Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — посчитал Песков.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости Covid-19 в стране из-за распространения «омикрона» неизбежен.

На совещании с Кабмином Президент России Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.