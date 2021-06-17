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Ру Тат
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17 июня 2021  14:00

Песков рассказал о вероятности новой встречи Путина и Байдена

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Пока нет никаких наметок по проведению еще одной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал в эфире «Эхо Москвы» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, когда главы двух государств могут провести саммит. При необходимости они могут поговорить по телефону. 

«Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне, — пояснил Песков. — Пока никаких наметок нет».

16 июня в Женеве прошла первая встреча лидеров двух государств с момента вступления Джо Байдена в должность Президента США. После переговоров президенты выступили с совместным заявлением, которое касалось вопросов стратегической стабильности.

 

#владимир путин #джо байден
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