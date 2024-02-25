Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Минспорт и Олимпийский комитет России разработают предложения по участию спортсменов из РФ в Играх 2024 года. Такое поручение им дал Президент Владимир Путин, заявил на выставке-форуме «Россия» помощник главы государства Игорь Левитин.

«Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», — цитирует его выступление на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» ТАСС.

В конце прошлого года Президент уже давал поручение провести анализ условий допуска российских спортсменов. На основании этого Министерство спорта и ОКР должны были принять взвешенное решение относительно их участия.

Согласно декабрьскому заявлению Международного олимпийского комитета, россияне и белорусы могут участвовать в Играх в нейтральном статусе. Однако они не будут допущены до командных соревнований. Отказано в участии лицам, активно поддерживающим боевые действия, связанным с армией или организациями нацбезопасности. Попала под запрет и демонстрация официальной символики России и Белоруссии.