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Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024
Минспорт и Олимпийский комитет России разработают предложения по участию спортсменов из РФ в Играх 2024 года. Такое поручение им дал Президент Владимир Путин, заявил на выставке-форуме «Россия» помощник главы государства Игорь Левитин.
«Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», — цитирует его выступление на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» ТАСС.
В конце прошлого года Президент уже давал поручение провести анализ условий допуска российских спортсменов. На основании этого Министерство спорта и ОКР должны были принять взвешенное решение относительно их участия.
Согласно декабрьскому заявлению Международного олимпийского комитета, россияне и белорусы могут участвовать в Играх в нейтральном статусе. Однако они не будут допущены до командных соревнований. Отказано в участии лицам, активно поддерживающим боевые действия, связанным с армией или организациями нацбезопасности. Попала под запрет и демонстрация официальной символики России и Белоруссии.
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