Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным

При проведении прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным граждане смогут задать свои вопросы «без посредников», при помощи приложения для смартфонов. Студии в этом году не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«С Президентом будет ведущий, естественно, ведущий, который вместе с Президентом к прямой линии готовится, работает со всем массивом вопросов. По понятным соображениям студии в этом году не будет. Линия высокотехнологичная будет», — рассказал пресс-секретарь.

Он отметил, что приложение позволит любому гражданину стать фактически тележурналистом, радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос или сформулировать свой вопрос письменно.

Песков также добавил, что Президент «будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют».

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что россиян, звонящих в call-центры прямой линии, больше всего интересуют вопросы здравоохранения, а также экономики, пенсий и ЖКХ.

Прямая линия с Президентом РФ пройдет 30 июня, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».