Прямая линия с Путиным в этом году пройдет 30 июня

Президент РФ Владимир Путин проведет 30 июня традиционную прямую линию с гражданами России. Программа выйдет в эфир в 12 часов дня по московскому времени, сообщает пресс-служба Кремля.

Транслировать передачу будут такие телеканалы, как «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также такие радиостанции, как «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Задать вопрос Президенту России можно будет через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». Вопросы также будут приниматься через сайты программы moskva-putinu.ru и москва-путину.рф, SMS- или MMS-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8 (800) 200-40-40. Также их можно будет направить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» (официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu).

Принимать адресованные главе государства вопросы организаторы будет с 12.00 по местному времени 20 июня вплоть до окончания программы 30 июня. Из-за границы позвонить в Единый центр обработки сообщений можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным не проводилась из-за пандемии коронавируса Covid-19. В этом году ее проведение было анонсировано заранее.