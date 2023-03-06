Песков рассказал, кто определит будущее «Северных потоков»

Решение о судьбе газопроводов «Северный поток», разрушенных после теракта в 2022 году, будет приниматься коллегиально — всеми акционерами международного проекта. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, перенаправив вопросы журналистов к «Газпрому».

«Это нужно обращаться, спрашивать у компании „Газпром“, которая является так или иначе акционером этого международного проекта. И конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально, всеми акционерами. Вы знаете, что это международный проект», — приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что газопроводы законсервируют, так как отсутствуют какие-либо планы по их ремонту. При этом в ФРГ предлагали восстановить обе пострадавшие нитки и снова начать их использовать.