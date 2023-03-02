В ФРГ предложили отремонтировать и использовать «Северные потоки»

Из-за высоких темпов инфляции ФРГ стоит задуматься над ремонтом и возобновлением использования газопроводов «Северный поток». С таким предложением выступила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает ТАСС.

«И в феврале в Германии наблюдался значительный рост темпов инфляции. Требования АдГ следует сейчас наконец реализовать: снизить налоги, остановить энергетический переход, отремонтировать и использовать „Северный поток“», — говорится в ее заявлении в соцсетях.

Ранее стало известно, что в феврале уровень инфляции в ФРГ вновь составил 8,7%. Цены в стране серьезно повысились в сравнении с теми, что были до спецоперации на Украине. Особенно заметно они увеличились по продуктам питания и энергоносителям.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.