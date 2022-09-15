Песков рассказал, кто может дать настоящие гарантии безопасности Украины

Дать гарантии безопасности Украине может только само руководство страны. Когда это может произойти, предположил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее киевские власти опубликовали проект по гарантиям безопасности Украины. Их гарантом, как ожидает Украина, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия и Турция, которые будут предоставлять Киеву финансовую и военную помощь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал этот документ первым шагом к Третьей мировой войне.