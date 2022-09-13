Медведев — о гарантиях безопасности Украины: Это первый шаг к Третьей мировой

Проект Украины о гарантиях безопасности — это практически первый шаг к Третьей мировой войне. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Россия не собирается давать Киеву подобных «гарантий».

«Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, — должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией», — заметил Медведев.

По его словам, если Запад продолжит накачивать Украину оружием, конфликт может перейти на совершенно иной уровень. И в такой ситуации уже ни у кого не получится «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах», так как «все заполыхает вокруг них».

Ранее киевские власти опубликовали проект по гарантиям безопасности Украины. Их гарантом, как ожидает Украина, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия и Турция.