Песков рассказал, кто довел Россию до остановки «Северного потока»

Виновником приостановки поставок по «Северному потоку» является Запад. Именно из-за введенных им санкций ремонт и перемещение агрегатов стали невозможны, подчеркнул пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что Запад не дает никаких гарантий по перемещению и возврату турбин, а также препятствует самому процессу.

Как ранее сообщил «Газпром», Siemens готова ремонтировать турбины и по-прежнему участвует в их обслуживании, однако часть недочетов и поломок нельзя устранить вне специализированных ремонтных предприятий.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не делает из нефти и газа оружие для политической борьбы. Все проблемы с поставками связаны только с западными санкциями, введенными против РФ из-за спецоперации на Украине.