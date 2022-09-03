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Ру Тат
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Экономика
3 сентября 2022  13:16

«Газпром»: Siemens негде ремонтировать турбины для «Северного потока»

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Компания Siemens готова ремонтировать турбины для «Северного потока», однако у нее нет места, где можно производить работы. Об этом сообщает «Газпром».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — отмечается в Telegram-канале холдинга.

Напомним, 31 августа «Газпром» приостановил работу «Северного потока» для ремонта последнего рабочего агрегата. Однако в ходе работ специалисты обнаружили утечки масла, и 2 сентября работа газопровода прекратилась окончательно. В Siemens объяснили, что устранить неполадки невозможно, если не переместить турбину на специализированное ремонтное предприятие.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не делает из нефти и газа оружие для политической борьбы. Все проблемы с поставками связаны только с западными санкциями, введенными против РФ из-за спецоперации на Украине.

#Газпром #Северный поток #ремонт
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