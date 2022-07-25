Песков рассказал, когда установят отремонтированную турбину для «Северного потока»
Турбина для «Северного потока», которую Россия уже долгое время не может получить после ремонта, после доставки будет установлена при соблюдении всех формальностей и технологического процесса. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости.
«Конечно, турбина будет установлена. Мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Напомним, что о передаче экспортной лицензии стало известно накануне. Ранее «Газпром» трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить документ, подтверждающий изъятие оборудования «Газпрома» из санкционного списка Канады, введенного в связи со спецоперацией на Украине. О ее проведении в конце февраля объявил Президент России Владимир Путин.