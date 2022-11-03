Лавров призвал разблокировать экспорт российского продовольствия по «зерновой сделке»

Не все пункты так называемой «зерновой сделки» соблюдаются – в частности, по обеспечению доступа российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призвал ООН принять «серьезнейшие меры» по разблокировке экспорта российских товаров.

«Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей – украинской и российской», – сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

Глава дипведомства подчеркнул, что в отношении второй части документа, в которой речь идет об экспорте российского зерна, «должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время», так как объемы экспорта российской продукции «несопоставимо выше» украинских.

Напомним, накануне стало известно, что Россия вернулась к участию в «зерновой сделке», которая подразумевает вывоз зерна из украинских портов по безопасному морскому коридору, а также обеспечение доступа российских удобрений и зерна на мировые рынки. Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что вторая часть сделки не выполняется.