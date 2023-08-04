Песков: многие государства ревностно относятся к отношениям России со странами Африки

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Отношения России и стран Африки сегодня активно развиваются, и многие страны мира относятся к этому очень ревностно, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Это неудивительно, ведь африканский континент имеет огромный не раскрытый потенциал, развивается и ищет себе новых партнеров, убежден представитель Кремля.

«Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, чтобы достойно выдерживать эту конкуренцию, необходимо прилагать большие усилия и много трудиться. Песков подчеркнул, что итоги саммита «Россия — Африка» демонстрируют полную готовность России к этому.