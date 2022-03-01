Песков: Рано говорить о возможности переговоров Путина и Зеленского

Делать заключения, касающиеся возможности встречи Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, пока рано. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Ранее белорусский Президент Александр Лукашенко допустил, что при прогрессе в переговорах к ним могут подключиться сами Путин и Зеленский.

«Пока рано делать такие заключения», — заметил на это официальный представитель московского Кремля.

Накануне российская и украинская делегации около пяти часов вели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Как сообщает источник ТАСС, следующая встреча может состояться уже завтра.