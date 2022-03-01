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Ру Тат
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Политика
1 марта 2022  21:28

Песков: Рано говорить о возможности переговоров Путина и Зеленского

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Делать заключения, касающиеся возможности встречи Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, пока рано. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Ранее белорусский Президент Александр Лукашенко допустил, что при прогрессе в переговорах к ним могут подключиться сами Путин и Зеленский.

«Пока рано делать такие заключения», — заметил на это официальный представитель московского Кремля.

Накануне российская и украинская делегации около пяти часов вели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Как сообщает источник ТАСС, следующая встреча может состояться уже завтра.

#россия и украина #переговоры #Дмитрий Песков
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