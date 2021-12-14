Песков: Работа над сертификацией «Спутника V» в ВОЗ продолжается

Работа над сертификацией российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения продолжается, Россия пока не предоставила всю необходимую информацию. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на пути к признанию вакцины «Спутник V» в ВОЗ остались лишь некоторые административные процедуры. Однако в начале декабря в пресс-службе организации пояснили, что инспекционная поездка экспертов в Россию для оценки российского препарата ожидается не ранее января 2022 года.

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что требования по сертификации от ВОЗ распространяются на все страны мира. «Мы надеемся на положительный результат этой работы», — подчеркнул он.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» на сегодняшний день одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, что составляет более 50% населения Земли.