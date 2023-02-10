Песков: Путина вряд ли обеспокоит лишение ордена Почетного легиона

Президент России Владимир Путин не станет беспокоиться из-за возможности лишения звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом, комментируя заявление Президента Франции Эммануэля Макрона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это будет какая-то проблема для Президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь Президента отметил, что лишение Путина награды не повлияет на общение глав государств, оно и без того «не сильно интенсивное».

Накануне Макрон наградил орденом Почетного легиона Президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что не исключает возможности лишения Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена.