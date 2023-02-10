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Политика
10 февраля 2023  10:10

Макрон допустил, что Путина лишат ордена Почетного легиона

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Президента России Владимира Путина могут лишить высшего звания ордена Почетного легиона — кавалера большого креста. Такую возможность не исключил Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France Press.

«Я ничего не исключаю, <...> но сегодня у меня нет такого решения», — цитирует его РИА Новости.

Макрон заметил, что такой вариант развития событий «наполнен многими смыслами», а потому должен быть принят в «подходящий момент». Это «символический, но важный вопрос», добавил он.

Напомним, что Владимир Путин был удостоен звания в 2006 году, став первым и единственным россиянином, получившим такую награду.

#Эммануэль Макрон #Владимир Путин #орден
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