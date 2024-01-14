Песков: Путин запоминает все свои обещания и лично выполняет их

Президент России Владимир Путин запоминает все свои планы и обещания, а затем лично реализует их, назначая дату. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Президент бережно хранит личные письма до тех пор, пока они не будут обработаны.

«Запоминает все свои обещания, запоминает все планы, которые с кем-то построил, и сам лично потом реализует. Сам назначает дату, сам выбирает какое-то время, когда он посвободнее, чтобы этим воспользоваться», — рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Так, в ноябре Президент во время церемонии возложения венков на Красной площади поговорил с двумя детьми погибших героев СВО и пообещал одному из них, что они еще встретятся. На Рождество оба мальчика с мамами были приглашены в резиденцию Президента в Ново-Огарево.