Песков: Путин выступит на параде по случаю Дня Победы

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде по случаю Дня Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер также традиционно возложит цветы в Александровском саду.

«Как я уже сказал, 9-го числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного солдата», — сказал Песков.

По мнению Пескова, для россиян День Победы — это сакральный день и главный праздник в году.

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