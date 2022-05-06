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Политика
6 мая 2022  14:34

Песков: Путин выступит на параде по случаю Дня Победы

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Президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде по случаю Дня Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля сообщил, что российский лидер также традиционно возложит цветы в Александровском саду.

«Как я уже сказал, 9-го числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного солдата», — сказал Песков.

По мнению Пескова, для россиян День Победы — это сакральный день и главный праздник в году.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметят в Татарстане.

#9 мая #Владимир Путин #День Победы
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