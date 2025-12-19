«Итоги года с Владимиром Путиным»: как задать вопрос, и где можно посмотреть

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 19 декабря Президент РФ Владимир Путин в формате прямого эфира подведет итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова пройдет в объединенном формате: задать вопросы смогут как представители СМИ, так и граждане.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени. Хотя вещательная сетка ведущих телеканалов предусматривает трехчасовой эфир, практика показывает, что программа нередко длится дольше. Так, в 2024 году общение продолжалось 4 часа 27 минут, за это время Президент ответил на 76 вопросов, из которых 14 касались специальной военной операции. Тогда мероприятие также сочетало элементы пресс-конференции и прямой линии.

Следить за трансляцией можно будет на официальных страницах проекта в социальных сетях VK и «Одноклассники», а также в эфире федеральных телеканалов, включая «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24» и другие.

Возможность направить вопрос Президенту предоставляется не только жителям России, но и гражданам стран ближнего зарубежья. Обращения принимаются через официальный сайт moskva-putinu.ru, по телефону, а также с помощью СМС, ММС и социальных сетей. Впервые в этом году для связи с главой государства доступен мессенджер MAX.

Впервые такое мероприятие Владимир Путин провел 24 декабря 2001 года. В дальнейшем программа выходила почти ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов. За этот период Путин четырежды участвовал в мероприятии в статусе председателя правительства. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2004 года, продолжавшаяся 4 часа 40 минут.

Формат объединения прямой линии с большой пресс-конференцией был введен в 2023 году, тогда же программа получила современное название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

В 2023 и 2024 годах свои вопросы главе государства задавал заместитель главного редактора ИА «Татар-информ» Артур Халиуллов. В этом году он вновь попытается пообщаться с Президентом России.