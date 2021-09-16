Песков: Путин в любом случае примет участие в голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин в любом случае проголосует на выборах в Государственную Думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении.

Представитель Кремля отметил, что Путин примет решение о том, каким образом будет голосовать до конца дня. Песков не исключил возможности, что российский лидер воспользуется сервисом для онлайн-голосования.

«Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован», – рассказал он.

Представитель Кремля также сообщил, что глава государства, возможно, останется на самоизоляции, как минимум, неделю.

«Какое-то количество дней еще продлится… Я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум, но точное количество дней я вам не могу сказать», – сказал Песков.

14 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вынужденно соблюдает самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его близком окружении, о чем сообщал «Татар-информ».