Песков: Путин согласовывал список лиц, против которых Россия ввела санкции

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, был согласован с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Ранее российский МИД опубликовал список из 13 официальных лиц из США, которым запрещен въезд в РФ. В него в том числе вошел Президент Штатов Джозеф Байден. Эта мера стала ответом на ограничения, введенные Америкой против российских должностных лиц.

«Это, разумеется, согласовывалось с главой государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.