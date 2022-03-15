Россия ввела санкции против Байдена и 12 американских официальных лиц

В ответ на санкции Вашингтона Москва запретила въезд в Россию американскому Президенту Джо Байдену и 12 официальным лицам США. Об этом передает ТАСС.

«<…> c 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности Президент [США] Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли», — сказано в сообщении российского МИД.

Также в список вошли помощник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В МИД указали, что подобный шаг стал «неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили данное решение и начали ужесточать антироссийские санкции.