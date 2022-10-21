Песков: Путин сам предпочитает испробовать новые модели оружия

Президент России Владимир Путин часто берет в руки оружие и предпочитает самостоятельно оценивать новинки, которые ему представляют, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал, в частности, вчерашний визит Путина на один из полигонов Рязани, где он пострелял из снайперской винтовки Драгунова.

«Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, вчера Путин посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области и проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих. Он проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.