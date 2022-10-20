Видео: Путин проверил подготовку мобилизованных на военном полигоне в Рязанской области

Президент России Владимир Путин посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области и проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Верховный Главнокомандующий проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Доклад о прохождении курса боевой подготовки главе государства представил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Были продемонстрированы, в частности, преодоление десантно-штурмовой полосы в составе взвода, мобилизованные отработали методы борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою и с применением тяжелой бронетехники, а также ведение взводом боя в условиях города.

Также Президент РФ посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы под руководством штатных командиров и инструкторов, имеющих боевой опыт.

Видео взято: https://t.me/news_kremlin/926