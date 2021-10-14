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14 октября 2021  13:55

Песков: Путин ревакцинируется после рекомендаций специалистов

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Решение о ревакцинации Президент РФ Владимир Путин примет после получения соответствующих рекомендаций от специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что Президент относится к вакцинации очень серьезно. 

Путин привился вакциной «Спутник V» весной текущего года. 14 сентября Президент ушел на двухнедельную вынужденную самоизоляцию из-за большого количества заболевших в ближайшем окружении. 

#владимир путин #вакцинация #ревакцинация
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