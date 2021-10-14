Песков: Путин ревакцинируется после рекомендаций специалистов

Решение о ревакцинации Президент РФ Владимир Путин примет после получения соответствующих рекомендаций от специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что Президент относится к вакцинации очень серьезно.

Путин привился вакциной «Спутник V» весной текущего года. 14 сентября Президент ушел на двухнедельную вынужденную самоизоляцию из-за большого количества заболевших в ближайшем окружении.