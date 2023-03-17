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Политика 17 марта 2023 13:22

Песков: Си Цзиньпин за время визита дважды встретится с Путиным

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Официальные переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином пройдут 21 марта. Однако накануне они планируют провести встречу один на один, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Общение Президента РФ и Председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков не стал подробно рассказывать о предстоящем визите Си Цзиньпина, отметив, что помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков намерен посвятить этой теме отдельный брифинг. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что рабочая поездка главы КНР продлится несколько дней и завершится 22 марта.

#Владимир Путин #политика #Дмитрий Песков
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