Песков: Путин пригласил Трампа в Москву

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России пригласил Президента США посетить Москву», – отметил Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, политики в телефонном разговоре договорились об организации личной встречи.

Помимо прочего, Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе, подчеркнул Песков.