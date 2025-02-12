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Политика 12 февраля 2025 20:17

Песков: Путин пригласил Трампа в Москву

Песков: Путин пригласил Трампа в Москву
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России пригласил Президента США посетить Москву», – отметил Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, политики в телефонном разговоре договорились об организации личной встречи.

Помимо прочего, Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе, подчеркнул Песков.

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#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
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