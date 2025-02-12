Трамп провел «длинный» разговор с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел «длинный» разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп назвал беседу очень продуктивной. По его словам, им с Путиным удалось обсудить Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.
Президент США подчеркнул, что он и российский лидер согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине. Также он уточнил, что договорился с Президентом РФ о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров имел место и продлился почти полтора часа, передает ТАСС.
По словам Пескова, Путин и Трамп обсудили в том числе урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения РФ и США.
Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем переговоров, добавил представитель Кремля.