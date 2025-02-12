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Политика 12 февраля 2025 20:11

Трамп провел «длинный» разговор с Путиным

Трамп провел «длинный» разговор с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел «длинный» разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп назвал беседу очень продуктивной. По его словам, им с Путиным удалось обсудить Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.

Президент США подчеркнул, что он и российский лидер согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине. Также он уточнил, что договорился с Президентом РФ о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что разговор двух лидеров имел место и продлился почти полтора часа, передает ТАСС.

По словам Пескова, Путин и Трамп обсудили в том числе урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения РФ и США.

Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем переговоров, добавил представитель Кремля.

#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
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