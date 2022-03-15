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Официальная хроника
15 марта 2022  14:22

Песков: Путин получает всю полноту разведданных по ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин, как Верховный главнокомандующий, получает полные разведывательные данные по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя московского Кремля Дмитрия Пескова.

«Президент является Верховным главнокомандующим, и, естественно, он получает всю полноту разведданных», — цитирует издание Пескова.

Ранее представитель Кремля сообщал журналистам, что глава государства регулярно получает дайджесты СМИ. Информационный продукт не претерпел никаких изменений с начала специальной операции на Украине, уточнил Песков.

 

#Владимир Путин
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