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Официальная хроника
10 марта 2022  13:25

Песков: Дайджесты СМИ для Путина не претерпели никаких изменений с начала спецоперации

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Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ. Информационный продукт не претерпел никаких изменений с начала специальной операции на Украине. Об этом, как передает РИА Новости, сегодня заявил представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

Дайджесты как доставлялись Президенту, так и доставляются, сказал Песков, комментируя вопрос, получает ли Путин новостные сводки о происходящем на Украине. 

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак. 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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