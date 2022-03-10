Песков: Дайджесты СМИ для Путина не претерпели никаких изменений с начала спецоперации

Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ. Информационный продукт не претерпел никаких изменений с начала специальной операции на Украине. Об этом, как передает РИА Новости, сегодня заявил представитель московского Кремля Дмитрий Песков.

Дайджесты как доставлялись Президенту, так и доставляются, сказал Песков, комментируя вопрос, получает ли Путин новостные сводки о происходящем на Украине.

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак. 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.