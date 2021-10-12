Песков: Путин пока не ревакцинировался из-за высокого уровня антител

Президент РФ Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию, так как у него все еще сохраняются очень высокие титры антител, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, он еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей», — сказал Песков.

Отмечается, что 14 октября будет полгода с того момента, как глава государства привился от коронавируса.

11 октября во время совещания с членами Совета безопасности Путин заверил коллег в том, что с его здоровьем все в порядке, о чем сообщало ИА «Татар-информ».