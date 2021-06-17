Песков: Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским

После саммита с Президентом США Джозефом Байденом Президент России Владимир Путин по-прежнему готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Он об этом говорил сам, публично», — заявил он и добавил, что планы Путина относительно этой встречи не менялись.

«Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — заключил Песков.

Сегодня Президент Украины заявил, что единственной и самой важной темой, которую он планирует обсудить на возможной встрече с Путиным, является ситуация в Донбассе.

Российско-американский саммит состоялся накануне в Женеве. В завершение переговоров президенты выступили с совместным заявлением, которое касалось вопросов стратегической стабильности.