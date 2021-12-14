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Политика
14 декабря 2021  12:39

Песков: Путин обсудит с Си Цзиньпином агрессивную риторику НАТО и США

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Президент РФ Владимир Путин на предстоящей встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином обсудит международную проблематику, включая агрессивные действия НАТО и США, а также вопросы энергетики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин обсудит с председателем КНР как с союзником международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о темах обсуждения для завтрашних переговоров.

Встреча лидеров двух государств назначена на 15 декабря.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #си цзиньпин
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