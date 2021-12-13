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Политика
13 декабря 2021  13:56

Путин 15 декабря по видеосвязи обсудит с Си Цзиньпином приоритеты сотрудничества

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Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 15 декабря по видеосвязи обсудят развитие сотрудничества двух стран в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — говорится в сообщении.

Также Путин и Цзиньпин обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Ранее представитель МИД Китая заявил о том, что председатель КНР планирует пообщаться с российским лидером по видеосвязи.

#КНР #Владимир Путин #си цзиньпинь
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