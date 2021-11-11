Песков: Путин обеспокоен активными действиями США в Черном море

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен активностью военных кораблей США в Черном море, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил», — сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что Путин следит за ситуацией в режиме реального времени, а военные и федеральные штабы находятся в постоянном контакте друг с другом.

«В целом были контакты по линии федеральных штабов и так далее, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney вошел в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.

Минобороны РФ 9 ноября заявило, что Черноморский флот контролирует все действия и передвижения американских кораблей.