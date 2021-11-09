Минобороны: Действия США в Черном море контролируются Черноморским флотом РФ

Передвижения и действия кораблей США в Черном море находятся под контролем Черноморского флота России, заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. 3 ноября к нему присоединился американский танкер John Lenthall, а 4 ноября прибыл флагманский корабль Mount Whitney.

Также два бомбардировщика В-1В ВВС США выполняют полеты над Черным морем в 100 км от государственной границы РФ.

В Министерстве обороны подчеркнули, что маневры американских кораблей контролируются Черноморским флотом.

«Черноморским флотом выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Черного моря», — сказано в сообщении .

Отмечается также, что все мероприятия американских военно-морских сил в Черном море проводятся с целью военного освоения территории Украины.

«В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — заявили в ведомстве, добавив, что учения США с участием других стран в Черном море являются изучением предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе.