Песков: Путин не планирует отправляться в Японию на похороны Абэ

Президент России Владимир Путин не планирует визит в Японию для участия в похоронах экс-премьера Синдзо Абэ. Уровень участия России будет известен позднее, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень будет определен дополнительно», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Токио не намерен приглашать Владимира Путина на похороны Абэ.