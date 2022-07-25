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Ру Тат
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Политика
25 июля 2022  12:34

Песков: Путин не планирует отправляться в Японию на похороны Абэ

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Президент России Владимир Путин не планирует визит в Японию для участия в похоронах экс-премьера Синдзо Абэ. Уровень участия России будет известен позднее, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень будет определен дополнительно», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Токио не намерен приглашать Владимира Путина на похороны Абэ.

#Япония #Владимир Путин
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