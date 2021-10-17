Песков: Путин многократно выступал с пророческими заявлениями

Президент России Владимир Путин никого не пугает, когда высказывается о вариантах будущего в различных сферах. Он описывает вероятные перспективы, к нему порой не прислушиваются, но его слова сбываются.

Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, следует ли считать угрозой слова Президента РФ о энергетических перспективах Европы при продолжении неразберихи в принятии решений.

«Президент, он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

«Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — подчеркнул при этом представитель Кремля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин назвал дефицит электроэнергии причиной роста цен на газ в Европе.