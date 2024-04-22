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Песков: Путин констатировал факт готовности России к мирному решению конфликта с Украиной
Президент Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса – это не мирная инициатива. Об этом уточнил в эфире Первого канала пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы, – сказал представитель Кремля. – Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства».
Песков подчеркнул, что, несмотря на то, что Москва не отвергает возможности переговоров, Киев сам их де-юре исключает и в этом плане пока нет подвижек. Напомним, в октябре 2022 года украинский Президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
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