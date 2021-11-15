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Политика
15 ноября 2021  19:42

Песков: Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

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Президент России Владимир Путин обсудил накануне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тему транзита газа через территорию республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Да. Вчера был разговор», — подтвердил он.

11 ноября Лукашенко заявил, что ЕС стоит подумать, прежде чем вводить санкции против Минска, так как транзит газа в Европу осуществляется в том числе через территорию Белоруссии. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что впервые слышит о таком варианте развития событий. Он подчеркнул, что поднимет эту тему в разговоре с главой Белоруссии. 
 

#владимир путин #транзит газа #Белоруссия
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