Песков: Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

Президент России Владимир Путин обсудил накануне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тему транзита газа через территорию республики. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Да. Вчера был разговор», — подтвердил он.

11 ноября Лукашенко заявил, что ЕС стоит подумать, прежде чем вводить санкции против Минска, так как транзит газа в Европу осуществляется в том числе через территорию Белоруссии. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что впервые слышит о таком варианте развития событий. Он подчеркнул, что поднимет эту тему в разговоре с главой Белоруссии.

