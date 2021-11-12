Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление о возможности перекрыть транзит газа в ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласовывал свое заявление о возможности перекрыть транзит газа в Европу через территорию своей страны с российской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, они (позиции двух стран — прим. Т-и) никак не согласованы», — пояснил представитель Кремля. И добавил: «В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство».

При этом Песков подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу независимо от действий Беларуси.

Накануне Лукашенко заявил, что в случае расширения санкций Европейского Союза может перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу Ямал — Европа.

В последнее время Литва, Латвия и Польша неоднократно сообщали о большом количестве задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью и обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Власти Германии уверены, что Президент России Владимир Путин способен помочь в разрешении ситуации с беженцами, и ожидают его содействия.