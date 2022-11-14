Песков: Путин через Лаврова передал властям Индонезии благодарность в преддверии саммита

Президент РФ Владимир Путин через министра иностранных дел России Сергея Лаврова передал руководству Индонезии слова признательности за конструктивный диалог в преддверии саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, вы знаете, что у Президента был достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы», — сказал Песков.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как стало известно ранее, делегацию от России вместо Путина будет возглавлять руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что дипломат планирует изложить ряд конкретных инициатив, которые касаются торговли продовольствием и энергетическими ресурсами. Речь пойдет, в частности, о наращивании газового сотрудничества с Турцией, а также об организации поставок крупных партий зерна и удобрений.