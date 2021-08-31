Песков: Путин активно работает, вакцинация дала хороший эффект

Президент РФ Владимир Путин сейчас активно работает, вакцинация от коронавируса дала положительный эффект, и он обладает защитным уровнем антител, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Также пресс-секретарь напомнил, что сведения о здоровье президента не являются публичными.

«Вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что президент активно работает, и действительно вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», — сказал Песков.

Он отметил, что глава государства сдает ПЦР-тесты и тесты на антитела так часто, как это требуется по мнению врачей.

С 1 по 4 сентября российских лидер посетит с рабочим визитом Дальний Восток, где посетит VI Восточный экономический форум и другие мероприятия, о чем сообщало ИА «Татар-информ».