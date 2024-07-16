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Политика 16 июля 2024 11:20

Песков: Прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году

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Песков: Прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным будет организована ближе к Новому году, причем ее опять совместят с итоговой пресс-конференцией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

В 2023 году большая пресс-конференция Президента России и прямая линия с ним оказались совмещены. Мероприятие прошло 14 декабря.

#Владимир Путин #прямая линия с Владимиром Путиным
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