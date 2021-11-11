Кремль: Противостояние силовиков и мигрантов на границе Польши вызывает беспокойство

Рост напряжения между военными силами и мигрантами на границе Белоруссии и Польши вызывает беспокойство, заявил пресс-секретарь Пезидента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас, наверное, всех трезвомыслящих людей в Европе», — сказал Песков, подчеркнув, что с обеих сторон находятся хорошо вооруженные люди.

Он обратил внимание на то, что речь идет, прежде всего, о нескольких тысячах беззащитных людей, которых не пропускают на территорию ЕС через Польшу, хотя ранее мигрантов неоднократно беспрепятственно пропускали в европейские страны.

«Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши заявил о том, что в ночь с 10 на 11 ноября беженцы попытались пройти белорусско-польскую границу с применением грубой силы. В штурме принимало участие около 150 человек.